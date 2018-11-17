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США та Україна будуть розвивати співробітництво в безпеці і обороні, - Клімкін

Новини » Політика    17.11.2018 - 03:33
США та Україна будуть розвивати співробітництво в безпеці і обороні, - Клімкін
Фото: зустріч Клімкіна і Помпео (twitter.com/SecPompeo)

Клімкін заявив, що Україна високо цінує підтримку США в оборонних можливостях країни

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, після зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео, заявив, що Україна буде зміцнювати військове співробітництво в Сполученими Штатами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Держдепу.

Під час прес-конференції Клімкін заявив, що українська сторона високо цінує підтримку США у зміцненні оборонних можливостей шляхом навчання військових і наданням військового обладнання.

"Ми будемо продовжувати розвивати наше співробітництво у сфері безпеки і оборони", - повідомив глава МЗС України.

Клімкін Також подякував США за підтримку просування України до членства в НАТО і створення автокефалії Української Церкви.

"Ми вдячні США за підтримку неухильного просування України до можливого членства в НАТО та Європейському союзі, і ми високо цінуємо підтримку і розуміння США, що сьогодні Україна захищає не лише територіальну, а й духовну незалежність. Так що ще раз дякую за підтримку нашої духовної незалежності і створення автокефалії Української Церкви", - заявив Клімкін.

Нагадаємо, Майк Помпео заявив, що США будуть працювати з Україною, щоб зупинити проект "Північний потік-2". Помпео вважає, що "Північний потік-2" підриває економічну і стратегічну безпеку України, а також може посилити суверенітет європейських країн.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиУкраїнаПавло КлімкінМайк Помпео
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