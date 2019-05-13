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США угрожают ЕС санкциями в случае развития оборонных проектов

Новости » Политика    13.05.2019 - 19:05
США угрожают ЕС санкциями в случае развития оборонных проектов
Фото: Эллен Лорд (Defense Logistics Agency)

США настаивают, чтобы проекты европейских документов были изменены

Министерство обороны США предупредило ЕС о возможности политических и торговых последствий в случае, если Брюссель будет по-прежнему нацелен на развитие европейских проектов в сфере вооружения, не принимая во внимание интересы третьих стран. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на El Pais.

Как сообщается, развитие оборонных мощностей ЕС происходит "таким образом, что оно дублирует военные системы, которые не являются взаимозаменяемыми, лишь растрачивает скудные оборонные ресурсы и порождает ненужное соперничество между НАТО и ЕС".

"США глубоко обеспокоены принятием Регламента европейского оборонного фонда и общими условиями Постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны", - говорится в послании, направленном главе европейской дипломатии Федерике Могерини заместителем госсекретаря США Эллен Лорд.

В Вашингтоне полагают, что это может нанести вред не только конструктивным отношениям между НАТО и ЕС, но и потенциально возобновить противоречивые дискуссии, которые "преобладали 15 лет назад в контактах (ЕС и США) по европейским оборонным инициативам".

США настаивают, чтобы проекты европейских документов были изменены таким образом, чтобы из них были удалены условия, касающиеся интеллектуальной собственности и контроля за экспортом, а также пункт о праве на вето, которое позволяет стране, ведущей тот или иной проект, приглашать к сотрудничеству те предприятия, которые она желает.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Европейский Союз (ЕС) в оборонной сфере не должен соперничать с НАТО, поскольку Альянс остается основой европейской безопасности.

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