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США погрожують ЄС санкціями у разі розвитку оборонних проектів

Новини » Політика    13.05.2019 - 19:05
США погрожують ЄС санкціями у разі розвитку оборонних проектів
Фото: Еллен Лорд (Defense Logistics Agency)

США наполягають, щоб проекти європейських документів були змінені

Міністерство оборони США попередило ЄС про можливості політичних і торгових наслідків у разі, якщо Брюссель буде націлений на розвиток європейських проектів у сфері озброєння, не беручи до уваги інтереси третіх країн. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на El Pais.

Як повідомляється, розвиток оборонних потужностей ЄС відбувається "таким чином, що воно дублює військові системи, які не є взаємозамінними, лише розтрачує мізерні оборонні ресурси і породжує непотрібне суперництво між НАТО та ЄС".

"США глибоко стурбовані прийняттям Регламенту європейського оборонного фонду та загальними умовами Постійного структурованого співробітництва у сфері оборони", - йдеться в посланні, направленому главі європейської дипломатії Федеріці Могеріні заступником держсекретаря США Еллен Лорд.

У Вашингтоні вважають, що це може завдати шкоди не тільки конструктивним відносинам між НАТО і ЄС, але і потенційно відновити суперечливі дискусії, які "переважали 15 років тому в контактах (ЄС і США) з європейськими оборонними ініціативами".

США наполягають, щоб проекти європейських документів були змінені таким чином, щоб з них були видалені умови, що стосуються інтелектуальної власності та контролю за експортом, а також пункт про право на вето, яке дозволяє країні, що веде той чи інший проект, запрошувати до співпраці ті підприємства, які вона бажає.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг раніше заявив, що Європейський Союз (ЄС) в оборонній сфері не повинен змагатися з НАТО, оскільки Альянс залишається основою європейської безпеки.

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