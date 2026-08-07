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США ударили санкціями по "тіньовій банківській системі" Ірану

22:12 07.08.2026 Пт
2 хв
Це вже восьмі подібні обмеження у 2026 році
aimg Олена Бджола
Фото: Міністерство фінансів СШA (Getty Images)

США намагаються ліквідувати мережу обмінних пунктів валют і підставних компаній. Вони допомагають Ірану приховано переміщувати сотні мільйонів доларів банками світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державного департаменту Томмі Піготта, передає Міністерство фінансів США.

США ухвалили санкції проти банків-партнерів Ірану

За словами Піготта, "сьогодні Міністерство фінансів США вжило заходів, щоб ліквідувати мережу" таких обмінних пунктів валют і підставних компаній.

Через ці мережі Тегеран:

  • отримував доступ до доходів від продажу нафти,
  • обходив санкції, використовуючи для відмивання коштів компанії-посередники.

Він зазначив, що цей крок є продовженням політики адміністрації президента США Дональда Трампа щодо "максимального тиску" на Іран.

Перекриваються ресурси, які режим використовує для:

  • загрози регіональній стабільності,
  • підтримки тероризму,
  • розвитку своїх військових можливостей.

Хто у списках

За даними Держдепу, це вже восьмий у 2026 році захід Управління з контролю за іноземними активами, спрямований проти "тіньової банківської системи" Ірану.

До переліку потрапили,:

  • іранські банки,
  • пов’язані з ними підставні компанії,
  • обмінні пункти та їхні керівники,
  • великі фінансисти,
  • імпортери й експортери, які використовують ці фінансові мережі для відмивання й повернення доходів до Ірану.

Раніше РБК-Україна писало, що згідно з повідомленням на сайті Міністерства фінансів США зняли санкції з двох літаків і трьох авіакомпаній, пов'язаних з Корпусом вартових Ісламської революції.

Також 29 липня дві іранські компанії і вісім танкерів потрапили під економічні обмеження США.

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Сполучені Штати АмерикиІранСанкції проти Ірану