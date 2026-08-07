США ударили санкціями по "тіньовій банківській системі" Ірану

Раніше РБК-Україна писало, що згідно з повідомленням на сайті Міністерства фінансів США зняли санкції з двох літаків і трьох авіакомпаній, пов'язаних з Корпусом вартових Ісламської революції.

Також 29 липня дві іранські компанії і вісім танкерів потрапили під економічні обмеження США.