США ударили санкциями по "теневой банковской системе" Ирана

Ранее РБК-Украина писало, что согласно сообщению на сайте Министерства финансов США сняли санкции с двух самолетов и трех авиакомпаний, связанных с Корпусом стражей Исламской революции.

Также 29 июля две иранские компании и 8 танкеров попали под экономические ограничения США.