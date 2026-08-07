США ударили санкциями по "теневой банковской системе" Ирана

США пытаются ликвидировать сеть обменных пунктов валют и подставных компаний. Они помогают Ирану скрыто перемещать сотни миллионов долларов банками мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента Томми Пиготта, передает Министерство финансов США.
По словам Пиготта, "сегодня Министерство финансов США приняло меры, чтобы ликвидировать сеть" таких обменных пунктов валют и подставных компаний.
Через эти сети Тегеран:
Он отметил, что этот шаг является продолжением политики администрации президента США Дональда Трампа по поводу "максимального давления" на Иран.
Перекрываются ресурсы, используемые режимом для:
По данным Госдепа, это уже восьмое в 2026 году мероприятие Управления по контролю за иностранными активами, направленное против "теневой банковской системы" Ирана.
В перечень попали:
Ранее РБК-Украина писало, что согласно сообщению на сайте Министерства финансов США сняли санкции с двух самолетов и трех авиакомпаний, связанных с Корпусом стражей Исламской революции.
Также 29 июля две иранские компании и 8 танкеров попали под экономические ограничения США.