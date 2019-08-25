В США из-за удара молнии пострадали шесть человек

Вблизи американского города Атланта (штат Джорджия) молния ударила в дерево на поле для гольфа, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Fox News.

Отмечается, что травмы получили болельщики, присутствовавшие на соревнованиях. В полиции сообщили, что пострадали пятеро мужчин и одна несовершеннолетняя девушка. Всех раненных доставили в больницы, они находятся в сознании и дышат самостоятельно. Угрозы их жизни нет.

Третий раунд финала пришлось прервать на 30-ой минуте турнира из-за предупреждения о шторме в этом районе. Пошел дождь, люди стали искать убежище под сосной. По словам одного из гольфистов, молния попала в дерево дважды.

Ранее сообщалось, что около 140 человек пострадали от ударов молний в горном массиве Гевонт в польских Татрах. Погибли - двое 10-летних детей и две женщины 46 и 24 лет.

РБК-Украина писало, что в результате удара молнии на пляже в Санта-Крус-дель-Норте (Куба) погибли пять человек, среди них - трое детей. По данным специалистов из кубинского Института геофизики и астрономии, ежегодно на острове вследствие ударов молний погибают не менее 65 человек - больше, чем из-за ураганов.