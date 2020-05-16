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В США ученые заявили об обнаружении антитела для быстрого лечения COVID-19

Новости » Коронавирус     16.05.2020 - 22:18
В США ученые заявили об обнаружении антитела для быстрого лечения COVID-19
Иллюстративное фото (freepik.com)

Ученые считают, что коронавирус можно вывести из организма за 4 дня

Американские ученые обнаружили новое антитело, которое может позволить лечить заболевание коронавирусом за 4 дня. Лекарства на основе антитела могут появиться раньше вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Fox News.

По данным телеканала, ученые из биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили об обнаружении антитела под названием STI-1499, которое может защищать человеческий организм от нового коронавируса SARS-CoV-2 и вывести его из организма за 4 дня.

Как объясняют ученые, принцип действия обнаруженного антитела заключается в том, что оно движется вокруг вируса и выводится его из человеческого организма в течение 4 дней.

"Мы хотим подчеркнуть, что есть лекарство. Есть решение, которое работает на 100%. Если в вашем организме есть нейтрализующие антитела, вам не нужно социальное дистанцирование", - отметил основатель компании Генри Джи.

Кроме того, американские ученые утверждают, что смогут производить до 200 тысяч доз лекарств против коронавируса. При этом компания Sorrento Therapeutics стремится изготовить еще десятки миллионов доз, чтобы удовлетворить все потребности человечества.

Напомним, ранее в Оксфордском университете заверили, что вакцина от коронавируса не будет дорого стоить. Разработчики экспериментальной вакцины ChAdOx1 nCoV-19 заявили, что она будет доступна максимальному количеству людей.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикилекарстваученыеАнтителаКоронавирус
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