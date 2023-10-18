США тримали в таємниці передачу Україні ракет ATACMS, - Politico

Видання пише, що шлях до передачі Україні ракет був довгим та складним, однак рішення надати ракети було ухвалене ще 30 серпня. Було вирішено передати ракети типу ATACMS APAM, які здатні бити касетними боєголовками на 165 км.

За словами двох американських чиновників, знайомих з цим, рішення адміністрації направити ракети тримали в таємниці тижнями після того, як президент Джо Байден прийняв остаточне рішення.

"Їхня доставка та використання знаменує серйозну ескалацію оборони України з боку адміністрації, надаючи силам Києва нову руйнівну здатність завдавати ударів по російських цілях далеко за лінією фронту", - пише Politico.

Видання зазначає, що саме цими ракетами було завдано удару по аеродромах в Бердянську та Луганську, де було знищено дев'ять російських гелікоптерів. Саме тому було ухвалено рішення мовчати на офіційному рівні якомога довше.

"Вашингтон і Київ були стурбовані тим, що оголошення про передачу змусить Росію перемістити склади обладнання та боєприпасів далі за лінію фронту та поза зону дії ракет", - зазначає видання.

Передача Україні ракет ATACMS

ATACMS Block 1 APAM має радіус дії 165 км і оснащений касетною бойовою частиною. Від свого аналога, здатного летіти на 300 км, ATACMS Block I відрізняється тим, що має більшу кількість касетних зарядів - 950, а не 300.

Україна просила передати дальнобійні ракети ще з початку повномасштбного вторгнення, однак США відмовляли у цьому, ймовірно, боючись ескалації війни з Росією. Однак останніми місяцями дискусія щодо передачі ATACMS відновилась, а сьогодні в Білому домі офіційно підтвердили передачу.

Більше про ці ракети ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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