США снова требуют от Турции отказаться от российских С-400

США в дальнейшем будут работать в рамках Альянса над продвижением по этому вопросу.

"Мы продолжим обсуждать с Турцией вопросы, связанные с С-400, как через наши двусторонние контакты с Турцией, так и в пределах НАТО", - отметил дипломат.

При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты в дальнейшем работать в рамках Альянса над продвижением по этому вопросу.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин намекнул, что США могут ввести санкции против Индии из-за покупки российских зенитных комплексов С-400. Вашингтон просит всех своих партнеров держаться подальше от российской техники, чтобы избежать санкций США.

В середине декабря 2020 года администрация Трампа ввела санкции против Турции за покупку российских комплексов С-400.