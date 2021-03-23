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США снова требуют от Турции отказаться от российских С-400

Автор: Даша Харченко

США намерены снова требовать от Турции отказаться от использования российских комплексов С-400. Отмечается, что эксплуатацию стоит прекратить как на двустороннем уровне, так и через совместное членство в Североатлантическом альянсе.

Об этом заявил временный поверенный США по делам НАТО Дуглас Джонс, передает Sputniknews

США в дальнейшем будут работать в рамках Альянса над продвижением по этому вопросу.

"Мы продолжим обсуждать с Турцией вопросы, связанные с С-400, как через наши двусторонние контакты с Турцией, так и в пределах НАТО", - отметил дипломат.

При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты в дальнейшем работать в рамках Альянса над продвижением по этому вопросу.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин намекнул, что США могут ввести санкции против Индии из-за покупки российских зенитных комплексов С-400. Вашингтон просит всех своих партнеров держаться подальше от российской техники, чтобы избежать санкций США.

В середине декабря 2020 года администрация Трампа ввела санкции против Турции за покупку российских комплексов С-400.

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиТурция
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