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США знову вимагають від Туреччини відмовитися від російських С-400

Автор: Даша Харченко

США мають намір знову вимагати від Туреччини відмовитися від використання російських комплексів С-400. Відзначається, що варто припинити експлуатацію як на двосторонньому рівні, так і через спільне членство в Північноатлантичному альянсі.

Про це заявив тимчасовий повірений США у справах НАТО Дуглас Джонс, передає Sputniknews

США надалі будуть працювати в рамках Альянсу над просуванням з цього питання.

"Ми продовжимо обговорювати з Туреччиною питання, пов'язані із с-400, як через наші двосторонні контакти з Туреччиною, так і в межах НАТО", - зазначив дипломат.

При цьому він підкреслив, що Сполучені Штати надалі працювати в рамках Альянсу над просуванням по цьому питанню.

Напередодні міністр оборони США Ллойд Остін натякнув, що США можуть ввести санкції проти Індії за покупку російських зенітних комплексів С-400. Вашингтон просить всіх своїх партнерів триматися подалі від російської техніки, щоб уникнути санкцій США.

У середині грудня 2020 року адміністрація Трампа ввела санкції проти Туреччини за покупку російських комплексів С-400.

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