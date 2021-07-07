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США требуют от России освобождения арестованного в Крыму журналиста Есипенко

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Киев, Среда 07 июля 2021 22:30
США требуют от России освобождения арестованного в Крыму журналиста Есипенко Фото: посольство США отреагировало на арест журналиста в Крыму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Посольство Соединенных Штатов Америки осудило решение оккупантов в Крыму о продлении срока ареста журналиста "Радио Свобода" Владислав Есипенко. Американское посольство требует, чтобы Россия немедленно освободила журналиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу посольства США.

"Вчерашнее решение о продлении срока содержания под стражей журналиста Владислава Есипенко, вынесенного на закрытом заседании "суда" в оккупированном Россией Крыму, стало серьезной судебной ошибкой. Мы призываем оккупационные власти немедленно освободить Есипенко", - заявили в представительстве США.

Напомним, Есипенко задержали в оккупированном Крыму в середине марта. Его обвинили в "шпионаже в пользу Украины", а в его автомобиле якобы "нашли взрывное устройство".

Вчера оккупационный "суд" в Крыму продлил незаконный арест Есипенко еще на шесть месяцев.

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Соединенные Штаты Америки Крым арест
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