США требуют от России освобождения арестованного в Крыму журналиста Есипенко

Посольство Соединенных Штатов Америки осудило решение оккупантов в Крыму о продлении срока ареста журналиста "Радио Свобода" Владислав Есипенко. Американское посольство требует, чтобы Россия немедленно освободила журналиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу посольства США .

"Вчерашнее решение о продлении срока содержания под стражей журналиста Владислава Есипенко, вынесенного на закрытом заседании "суда" в оккупированном Россией Крыму, стало серьезной судебной ошибкой. Мы призываем оккупационные власти немедленно освободить Есипенко", - заявили в представительстве США.

Напомним, Есипенко задержали в оккупированном Крыму в середине марта. Его обвинили в "шпионаже в пользу Украины", а в его автомобиле якобы "нашли взрывное устройство".

Вчера оккупационный "суд" в Крыму продлил незаконный арест Есипенко еще на шесть месяцев.