США вимагають від Росії звільнення арештованого в Криму журналіста Єсипенка

Посольство Сполучених Штатів Америки засудило рішення окупантів в Криму щодо продовження терміну арешту журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка. Американське посольство вимагає, щоб Росія негайно звільнила журналіста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку посольства США .

"Вчорашнє рішення щодо продовження терміну утримання під вартою журналіста Владислава Єсипенка, винесеного на закритому засіданні "суду" в окупованому Росією Криму, стало серйозною судовою помилкою. Ми закликаємо окупаційну владу негайно звільнити Єсипенка", - заявили в представництві США.

Нагадаємо, Єсипенка затримали в окупованому Криму в середині березня. Його звинуватили в "шпигунстві на користь України", а в його автомобілі нібито "знайшли вибуховий пристрій".

Вчора окупаційний "суд" в Криму продовжив незаконний арешт Єсипенка ще на шість місяців.