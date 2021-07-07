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США вимагають від Росії звільнення арештованого в Криму журналіста Єсипенка

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Київ, Середа 07 липня 2021 22:30
США вимагають від Росії звільнення арештованого в Криму журналіста Єсипенка Фото: посольство США відреагувало на арешт журналіста в Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Посольство Сполучених Штатів Америки засудило рішення окупантів в Криму щодо продовження терміну арешту журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка. Американське посольство вимагає, щоб Росія негайно звільнила журналіста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку посольства США.

"Вчорашнє рішення щодо продовження терміну утримання під вартою журналіста Владислава Єсипенка, винесеного на закритому засіданні "суду" в окупованому Росією Криму, стало серйозною судовою помилкою. Ми закликаємо окупаційну владу негайно звільнити Єсипенка", - заявили в представництві США.

Нагадаємо, Єсипенка затримали в окупованому Криму в середині березня. Його звинуватили в "шпигунстві на користь України", а в його автомобілі нібито "знайшли вибуховий пристрій".

Вчора окупаційний "суд" в Криму продовжив незаконний арешт Єсипенка ще на шість місяців.

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