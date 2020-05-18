США требуют от России немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом

Соединенные Штаты не признают и не признают незаконную аннексию Крыма Россией. Американские санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не вернет полуостров под контроль Украины.

Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в своем видеообращении.

Она заявила, что обязательства США по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остаются непоколебимыми.

"Мы призываем Россию прекратить снова причинять страдания жителям Крыма, прекратить призыв в свои вооруженные силы в Крыму и немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом. Мы поддерживаем Украину и в очередной раз заявляем, что Крым - это Украина", - заявила она.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина оценил риски снятия санкций с России. Он рассказал, что ослабление санкций летом в Европейском союзе в зоне контролируемого риска.

Отметим, сегодня, 18 мая в Украине - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Президент Владимир Зеленский заявил, что верит, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину.