США обвинили Северную Корею в нарушении санкций

КНДР в обход санкций продолжает экспортировать нефть

США в четверг, 12 июля, обвинили Северную Корею (КНДР) в нарушении запрета на поставки очищенной нефти путем незаконной передачи между судами в море. Об этом говорится в официальном документе, который Вашингтон представил членам Совета Безопасности ООН, передает Reuters.

Сообщается, что с 1 января по 30 мая 2018 года северокорейские танкеры появлялись в порту в КНДР не менее 89 раз. В документе говорится, что танкеры скорее всего, поставляют нефтепродукты, незаконно закупаемые с помощью передач STS (судно-судно).

США проинформировали Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР.

Напомним, сегодня сообщалось, что США и КНДР не удалось создать совместную рабочую группу по вопросам денуклеаризации.