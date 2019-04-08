США требуют прекратить наступление на Триполи

Госсекретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта в Ливии прекратить военные операции в отношении Триполи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

Так, в США считают, что все участники конфликта должны вернуться на прежние позиции

"Односторонняя кампания сил Халифы Хафтара ставит под угрозу гражданское население", - говорится в сообщении.

Помпео также отметил, что США обеспокоены боевыми действиями вблизи Триполи.

"Мы ясно дали понять, что выступаем против военного наступления сил Халифы Хафтара и призываем немедленно прекратить эти военные операции против ливийской столицы", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет Военно-воздушных сил правительства национального согласия (ПНС) Ливии совершил авиаудар к юго-западу от Триполи.

Так, авиаудар нанесли по аэродрому военной базы Эль-Ватыя. Так, генерал-майор Ливийской национальной армии (ЛНА) Абдул Салам аль-Хасси подтвердил, что самолет попытался атаковать боевые позиции армии.

РБК-Украина писало, что в результате наступательных действий повстанцев Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифа Хафтара на Триполи погибли более 20 человек.