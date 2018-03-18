В США в торговом центре произошла стрельба, есть жертвы

В американском городе Таузенд-Оукс, штат Калифорния, произошла стрельба в торговом центре, в результате чего погибла женщина, еще один человек ранен. Об этом говорится в сообщении управления шерифа округа Вентура в Twitter.

Указано, что инцидент произошел в торговом центре Oaks Mall. Женщина погибла на месте, другой пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Оружие изъято полицейскими.

Shooting at Oaks Mall, one female victim dead at scene, one male victim transported to local hospital in grave condition. Gun was recovered at the scene. — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) March 17, 2018

По предварительным данным полиции, стрельба является актом "домашнего насилия".

"33-летний мужчина, который постоянно проживает в Лос-Анджелесе, вошел в торговый центр и выстрелил в свою бывшую жену, 30-летнюю жительницу Таузенд-Оукс, а потом застрелился сам. Расследование инцидента продолжается", - говорится в сообщении.

Shooting at Oaks Mall appears to be case of domestic violence. The man entered the store and shot his ex-wife, then shot himself. Investigation is ongoing. The woman, who died at the scene is a 30-yr-old TO resident. The man is a 33-yr-old LA area resident. pic.twitter.com/mBcovNFONg — Eric Buschow (@805negotiator) March 18, 2018

Как сообщается, в начале марта в городе Помона, штат Калифорния, мужчина застрелил через дверь одного и ранил другого полицейского, запершись в квартире. Стрелка удалось захватить после 15-часовой операции. Инцидент произошел после того, как мужчина сбежал с места ДТП и заперся в одной из квартир жилого комплекса.

Напомним, ранее в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате которой погибли двое людей.