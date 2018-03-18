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В США в торговом центре произошла стрельба, есть жертвы

НовостиПроисшествия    18.03.2018 - 14:09
Фото: американская полиция у ТЦ (twitter.com/805negotiator)
Фото: американская полиция у ТЦ (twitter.com/805negotiator)

Женщина погибла на месте, другой пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии

В американском городе Таузенд-Оукс, штат Калифорния, произошла стрельба в торговом центре, в результате чего погибла женщина, еще один человек ранен. Об этом говорится в сообщении управления шерифа округа Вентура в Twitter.

Указано, что инцидент произошел в торговом центре Oaks Mall. Женщина погибла на месте, другой пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Оружие изъято полицейскими.

По предварительным данным полиции, стрельба является актом "домашнего насилия".

"33-летний мужчина, который постоянно проживает в Лос-Анджелесе, вошел в торговый центр и выстрелил в свою бывшую жену, 30-летнюю жительницу Таузенд-Оукс, а потом застрелился сам. Расследование инцидента продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в начале марта в городе Помона, штат Калифорния, мужчина застрелил через дверь одного и ранил другого полицейского, запершись в квартире. Стрелка удалось захватить после 15-часовой операции. Инцидент произошел после того, как мужчина сбежал с места ДТП и заперся в одной из квартир жилого комплекса.

Напомним, ранее в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате которой погибли двое людей.

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Теги: Калифорния, торговый центр, Стрельба
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