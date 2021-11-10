США точно не оценят идею украинских властей отдать газ из подземки Коломойскому, - экономист

На всех встречах американских партнеров с Украиной, когда речь заходит о борьбе олигархами, США всегда подразумевают противодействие Игорю Коломойскому, поэтому возможная передача ему 8-9 млрд м3 газа из украинских подземных хранилищ будет серьезно воспринята на западе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление инвестиционного банкира Сергея Фурсы в эфире телеканала "Украина24".

"Когда мы говорим постоянно на встречах, американские партнеры с Украиной, они говорят, что борьба с коррупцией - это очень важно. Они говорят о борьбе с олигархами и подразумевают Коломойского всегда", - заявил он.

По его словам, если слухи о передаче "Укрнафте" Коломойского 8-9 млрд м3 природного газа из подземных хранилищ станут реальностью - это усложнит отношения Украины с западными партнерами.

"Если Украина пойдет навстречу Коломойскому, это продемонстрирует всем нашим международным партнерам, что что-то идет не так", - добавил Фурса.

Он напомнил, что "Укрнафта" Коломойского проиграла Стокгольмский арбитраж по этому газу, поэтому попытки передать его Коломойскому по решению украинского суда достаточно сомнительны.

По мнению Фурсы, Украине следует дождаться решения Лондонского суда по делу "ПриватБанка" и в соответствии с ним лишить олигарха контроля над государственной "Укрнефтой".

"Давайте подождем и заберем 42% "Укрнафты" обратно в государственную собственность и скажем: все, до свидания. И это, мне кажется, лучший развод - просто дождаться решения суда Лондона, имплементировать это судебное решение в Украине, если мы уже не можем сами провести, просто имплементировать через суды, и все, и все активы Коломойского должны пойти в государственную собственность так же, как и "Укрнафта", - добавил Фурса.