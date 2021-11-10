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США точно не оцінять ідею української влади віддати газ з підземки Коломойському, - економіст

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Київ, Середа 10 листопада 2021 14:52
США точно не оцінять ідею української влади віддати газ з підземки Коломойському, - економіст Фото: "Нафтогаз" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На всіх зустрічах американських партнерів з Україною коли мова заходить про боротьбу олігархами, США завжди мають на увазі протидії Ігорю Коломойському, тому можлива передача йому 8-9 млрд м3 газу з українських підземних сховищ буде серйозно сприйнято на заході.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву інвестиційного банкіра Сергія Фурси в ефірі телеканалу "Україна24".

"Коли ми говоримо постійно на зустрічах, американські партнери з Україною, вони говорять, що боротьба з корупцією - це дуже важливо. Вони говорять про боротьбу з олігархами і мають на увазі Коломойського завжди", - заявив він.

За його словами, якщо чутки про передачу "Укрнафті" Коломойського 8-9 млрд м3 природного газу з підземних сховищ стануть реальністю - це ускладнить стосунки України з західними партнерами.

"Якщо Україна піде назустріч Коломойському, це продемонструє всім нашим міжнародним партнерам, що щось іде не так", - додав Фурса.

Він нагадав, що "Укрнафта" Коломойського програла Стокгольмський арбітраж щодо цього газу, тому спроби передати його Коломойському за рішенням українського суду доволі сумнівні.

На думку Фурси, Україні варто дочекатися рішення Лондонського суду у справі "ПриватБанку" і у відповідності до нього позбавити олігарха контролю над державною "Укрнафтою".

"Давайте почекаємо і заберемо 42% "Укрнафти" назад у державну власність і скажемо: все, до побачення. І це, як на мене, найкраще розлучення - просто дочекатися рішення суду Лондона, імплементувати це судове рішення в Україні, якщо ми вже не можемо самі провести, просто імплементувати через суди, і все. І всі активи Коломойського мають піти в державну власність так само, як і "Укрнафта", - додав Фурса.

Нагадаємо, Гончаренко 7 листопада у своїй колонка для УП заявив, що "Нафтогаз" підписав з Коломойським мирову угоду і погодився віддати йому 3,5 млрд кубометрів газу, що знаходяться в сховищах. Раніше про це також повідомив колишній бізнес-партнер Коломойського Геннадій Корбан.

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Нафтогаз України
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