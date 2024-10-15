У США тиснуть на Зеленського у питанні мобілізації чоловіків з 18 років, але він проти, - ОП

"Якщо ця інформація спливла на поверхню, можу підтвердити: американські політики обох партій тиснуть на президента Зеленського у питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років", - написав Лещенко.

За його словами, аргумент американських чиновників полягає у тому, що на війну США з В'єтнамом забирали чоловіків з 19 років. Тому американці натякають, що лише західної зброї недостатньо і потрібна мобілізація з 18 років.

"Президент Зеленський не продавився і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку", - додав радник керівника ОП.