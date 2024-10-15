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У США тиснуть на Зеленського у питанні мобілізації чоловіків з 18 років, але він проти, - ОП

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американські чиновники намагаються домогтися від президента України Володимира Зеленського рішення щодо мобілізації з 18 років. Але він не піддається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента України Сергія Лещенка у Telegram.

"Якщо ця інформація спливла на поверхню, можу підтвердити: американські політики обох партій тиснуть на президента Зеленського у питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років", - написав Лещенко.

За його словами, аргумент американських чиновників полягає у тому, що на війну США з В'єтнамом забирали чоловіків з 19 років. Тому американці натякають, що лише західної зброї недостатньо і потрібна мобілізація з 18 років.

"Президент Зеленський не продавився і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку", - додав радник керівника ОП.

 

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні лише цієї весни знизили призовний вік із 27 до 25 років. У 2023 році Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект, але його довгий час не підписував президент України Володимир Зеленський.

Таким чином, в Україні на війну можуть призвати чоловіків з 25 років.

Але варто зауважити, що мобілізації також підлягають ті чоловіки віком до 25 років, які відслужили строкову службу або проходили військову кафедру та є офіцерами запасу.

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