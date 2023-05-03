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США тимчасово відправлять до кордону з Мексикою 1500 військових

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Середа 03 травня 2023 00:19
США тимчасово відправлять до кордону з Мексикою 1500 військових Фото: США відправлять 1500 військових до кордону з Мексикою (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США тимчасово направлять на кордон з Мексикою 1500 військових, готуючись до можливого притоку нелегальних мігрантів після зняття "ковідних" обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що військові на 90 днів доєднаються до 2500 службовців Національної гвардії США. За словами бригадного генерала Пета Райдера, вони будуть здійснювати наземний моніторинг, введення даних та підтримку тилів, щоб допомогти прикордонним агентам та "заповнити критичні прогалини в можливостях".

Видання пише, що керівництво Пентагону вже давно виражає невдоволення розготуванням військ на кордоні, стверджуючи, що це робота поліції, а такі дії можуть вплинути на військову готовність у разі небезпеки.

Нагадаємо, що нещодавно президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор звинуватив Пентагон у шпигунстві за його урядом.

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Мексика Сполучені Штати Америки
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