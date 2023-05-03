ua ru
Ср, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США временно отправят к границе с Мексикой 1500 военных

Новина українською →
Среда 03 мая 2023 00:19
США временно отправят к границе с Мексикой 1500 военных Фото: США отправят 1500 военных в границу с Мексикой (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

США временно направят на границу с Мексикой 1500 военных, готовясь к возможному притоку нелегальных мигрантов после снятия "ковидных" ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что военные на 90 дней присоединятся к 2500 сотрудникам Национальной гвардии США. По словам бригадного генерала Пета Райдера, они будут осуществлять наземный мониторинг, ввод данных и поддержку тылов, чтобы помочь пограничным агентам и "заполнить критические пробелы в возможностях".

Издание пишет, что руководство Пентагона уже давно выражает недовольство разготовлением войск на границе, утверждая, что это работа полиции, а такие действия могут повлиять на военную готовность в случае опасности.

Напомним, что недавно президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил Пентагон в шпионаже за его правительством.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мексика Соединенные Штаты Америки
NEWS
Данилов о Крыме: будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым
Данилов о Крыме: будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым
DAILY
Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию