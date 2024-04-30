США тимчасово схвалили розрахунки з банками з РФ: для якої галузі зробили виняток

Санкції проти російських банків

США, а також країни Євросоюзу та G7 після повномасштабного вторгнення РФ в Україну наклали низку санкцій проти російських банків, обмеживши для них можливість виконання міжнародних операцій та транзакцій у валюті РФ.

Нещодавно повідомлялося, що великі банки Китаю відмовляються від фінансування транзакцій, пов'язаних із Росією. Деякі китайські компанії звертаються до підпільних каналів фінансування, таких як валютні брокери на кордоні та навіть до забороненої криптовалюти.

Крім того, раніше низка фінансових інститутів у Китаї, ОАЕ та Туреччині посилили свої вимоги в галузі дотримання санкцій, що призвело до затримок або відмов у здійсненні грошових переказів до РФ.

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