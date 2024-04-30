США временно одобрили расчеты с банками из РФ: для какой отрасли сделали исключение

Санкции против российских банков

США, а также страны Евросоюза и G7 после полномасштабного вторжения РФ в Украину наложили ряд санкций против российских банков, ограничив для них возможность выполнения международных операций и транзакций в валюте РФ.

Недавно сообщалось, что крупные банки Китая отказываются от финансирования транзакций, связанных с Россией. Некоторые китайские компании обращаются к подпольным каналам финансирования, таким как валютные брокеры на границе и даже к запрещенной криптовалюте.

Кроме того, ранее ряд финансовых институтов в Китае, ОАЭ и Турции ужесточили свои требования в области соблюдения санкций, что привело к задержкам или отказам в осуществлении денежных переводов в РФ.

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