США терміново евакуювали частину дипломатів із країн Близького Сходу через загрозу ескалації, - CNN
США терміново евакуюють деяких дипломатів і членів їхніх сімей з країн Близького Сходу на тлі побоювань щодо можливої ескалації конфлікту в регіон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Цього тижня Держдепартамент США розпорядився евакуювати із Саудівської Аравії персонал, який не задіяний в екстрених ситуаціях, а також усіх членів їхніх сімей. За словами офіційних осіб, розпорядження надійшло у відповідь на ескалацію конфлікту з боку хуситів.
Водночас, джерела CNN кажуть, що США без публічних оголошень коригують чисельність у персоналу в ряді інших посольств на Близькому Сході, включаючи Йорданію, Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЕ та Ліван.
"Створюється відчуття, ніби ми знову повернулися в день бабака", - сказало джерело в Аммані, коментуючи прохання до деяких співробітників посольства залишити столицю Йорданії.
Багато хто з тих, хто їде, тільки нещодавно повернувся після того, як їх евакуювали в розпал конфлікту з Іраном. Один із дипломатів заявив, що "сказати, що це було хаотично - значить нічого не сказати".
Ці події також відбуваються на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливість відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів, а також повідомлень джерел про те, що Ізраїль лобіює більш оперативні дії, але поки що безуспішно.
Конфлікт на Близькому Сході
Нагадаємо, днями 22 жовтня єменські хусити влаштували масовану серію атак на військові відомства та об'єкти критичної інфраструктури в Саудівській Аравії. Зокрема під ударом було Міністерство оборони країни.
Також ми писали, що за даними NBC News, президент США Дональд Трамп вже зовсім скоро може розпочати новий етап війни на Близькому Сході.