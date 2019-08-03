США та "Талібан" відновили переговори щодо миру в Афганістані

Фото: бойовики "Талібану" (YouTube screenshot)

Сторони очікують укладення мирної угоди в недалекому майбутньому

Сполучені Штати Америки (США) та радикальне угрупування "Талібан" продовжили переговори в Катарі щодо припинення бойових дій в Афганістані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, відповідно до умов угоди, США повинні скоротити кількість своїх військових в Афганістані з 14 до 8 тисяч осіб. Зі свого боку, таліби зобов'язуються не надавати притулок учасникам міжнародних терористичних організацій та вступити в діалог з афганським урядом.

Зазначається, що сторони оптимістично оцінюють шанси на укладення мирної угоди вже в недалекому майбутньому.

"Гадаю, ми подолали приблизно 80-90 відсотків шляху до угоди",- заявив неназваний американський представник.

Однак, наразі залишаються не розробленими механізми контролю за виконанням угоди, а також не зрозуміло чи погодиться на умови угоди найбільш радикальне крило талібів, яке вимагає повного виведення американських військ з Афганістану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представник радикального угрупування "Талібан" заявив, що прямі переговори про досягнення миру з владою Афганістану можливі тільки після виведення іноземних військ із країни.

РБК-Україна писало, що у травні в Катарі офіційні представники США і угрупування "Талібан" поновили переговори, які повинні допомогти припинити 17-річну війну в Афганістані.