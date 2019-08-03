ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США та "Талібан" відновили переговори щодо миру в Афганістані

Новини » Політика    03.08.2019 - 11:06
США та "Талібан" відновили переговори щодо миру в Афганістані
Фото: бойовики "Талібану" (YouTube screenshot)

Сторони очікують укладення мирної угоди в недалекому майбутньому

Сполучені Штати Америки (США) та радикальне угрупування "Талібан" продовжили переговори в Катарі щодо припинення бойових дій в Афганістані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, відповідно до умов угоди, США повинні скоротити кількість своїх військових в Афганістані з 14 до 8 тисяч осіб. Зі свого боку, таліби зобов'язуються не надавати притулок учасникам міжнародних терористичних організацій та вступити в діалог з афганським урядом.

Зазначається, що сторони оптимістично оцінюють шанси на укладення мирної угоди вже в недалекому майбутньому.

"Гадаю, ми подолали приблизно 80-90 відсотків шляху до угоди",- заявив неназваний американський представник.

Однак, наразі залишаються не розробленими механізми контролю за виконанням угоди, а також не зрозуміло чи погодиться на умови угоди найбільш радикальне крило талібів, яке вимагає повного виведення американських військ з Афганістану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представник радикального угрупування "Талібан" заявив, що прямі переговори про досягнення миру з владою Афганістану можливі тільки після виведення іноземних військ із країни.

РБК-Україна писало, що у травні в Катарі офіційні представники США і угрупування "Талібан" поновили переговори, які повинні допомогти припинити 17-річну війну в Афганістані.

У Сирії заявили, що мир у Ідлібі залежить від дотримання зобов'язань Туреччиною США запровадили санкції проти командувачів спецпідрозділів поліції і контррозвідки Венесуели
Новини України ТалібанСполучені Штати АмерикипереговориАфганистан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся