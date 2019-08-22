США та "Талібан" домовилися про виведення військ з Афганістану

Фото: представники США і "Талібану" (riafan.ru)

Проте підписання відкладається серез позицію офіційного уряду

У вівторок, 20 серпня, представник держдепартаменту США з питань Афганістану Залмай Халілзад відправився в столицю Катару Доху, де розташований офіс організації "Талібан". Сторони домовилися про виведення американських військ і перших кроків до перемир'я, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що представники Америки і таліби погодили умови мирної угоди, яка передбачає виведення військового контингенту США з країни. Однак підписання відкладається через позицію офіційної влади Афганістану. З Дохи Халілзад планує поїхати до афганської столиці для додаткових переговорів.

США і "Талібан" домовляються про врегулювання ситуації в Афганістані трохи більше року. Вони встигли сформувати чотири пункти встановлення миру в країні:

"Талібан" гарантує, що не дозволить терористичних угрупувань на кшталт "Аль-Каїди" використовувати Афганістан як тренувальний майданчик для атак за кордоном.

США зобов'язалися вивести свої війська з території Афганістану. Мова йде про 5 тис. військовослужбовців з 14 тис., які перебувають у країні. Решта військових покинуть країну протягом двох років. Аналогічну інформацію з посиланням на джерела наводять The Washington Post і The New York Times.

Конфліктуючі афганські сторони повинні розпочати внутрішньополітичний діалог.

В країні встановлюється безстрокове перемир'я.

Наголошується, що в переговорах не беруть участі офіційні влади Афганістану, оскільки таліби вважають чинний уряд маріонетковим. Позиція офіційного уряду Афганістану зараз є головною перешкодою для підписання мирної угоди. США хоче підтвердження від офіційних властей, що вони є прихильниками миру. Уряд Афганістану, в свою чергу, поки що не збирається вступати в переговори з талібами. Вони можливі тільки після президентських виборів, які пройдуть 28 вересня.

Зазначимо, згідно з даними місії ООН зі сприяння Афганістану (UNAMA), в минулому році при сутичках угруповань і уряду загинули 3804 людини, з них 927 - діти. Це найвищий показник за всю її десятирічну історію спостережень. Крім американської експедиції в країні знаходяться ще 17 тис. військових з 39 країн - членів НАТО.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 18 серпня на півночі Афганістану загинули 9 осіб внаслідок підриву автобуса. Терористичні організації не взяли на себе відповідальність за інцидент.