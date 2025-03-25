США та Україна розпочали новий раунд переговорів в Ер-Ріяді, - AFP

Делегації Сполучених Штатів Америки та України розпочали новий раунд перемовин щодо перемир'я з Росією. Зустріч проходить в Ер-Ріяді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

"В Ер-Ріяді відбувається нова зустріч між українською та американською командами з питання перемир'я між Києвом і Москвою, повідомило джерело в українській делегації", - сказано у повідомленні AFP.

Переговорний процес щодо завершення війни

На початку березня Штати запропонували запровадити 30-денне припинення вогню між Україною та Росією. Цю пропозицію підтримала українська сторона, але Кремль все ще не дав прямої згоди. Ба більше, росіяни висловили низку додаткових умов, серед яких припинення мобілізації та зупинка постачання західної зброї для ЗСУ.

У неділю, 23 березня, в Ер-Ріяді відбувся черговий раунд переговорів США з делегаціями України та Росії щодо завершення війни. На зустрічі Київ та Вашингтон обговорювали припинення вогню в регіоні Чорного моря для забезпечення вільного судноплавства та припинення атак на українські порти.

А вчора Штати провели переговори з росіянами. Їх зустріч тривала близько 12 годин. Згодом стало відомо, що мають відбутись додаткові переговори з українською стороною.

Водночас в адміністрації президента США Дональда Трампа сподіваються укласти угоду про перемир'я до 20 квітня. Однак у Вашингтоні не виключають зміщення цих термінів.