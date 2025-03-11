США та Україна не обговорювали угоду про рідкісноземи під час зустрічі у Саудівській Аравії

Україна та Сполучені Штати Америки під час перемовин у Саудівській Аравії не обговорювали угоду про рідкісноземельні метали.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами у Саудівській Аравії.

За його словами, наразі відомо, що президенти України та США проінструктують відповідних членів урядів щодо того, як фіналізувати та підписати угоду.

"Про це йшлося в нашій спільній заяві (за підсумками переговорів, - ред.). Це має статися, це не було предметом наших перемовин сьогодні", - заявив Рубіо.

Угода України та США

Нагадаємо, Україна та США ведуть переговори щодо угоди про рідкісноземельні матеріали, в рамках якої Вашингтон прагне отримати доступ до українських копалин. Київ, своєю чергою, хоче гарантій безпеки в обмін на ресурси, однак адміністрація Дональда Трампа поки не погоджується з цією умовою.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що документ має назву "Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відновлення України" і фактично є попереднім договором із юридичною силою. Він передбачає створення Інвестиційного фонду для розвитку та відновлення країни.

Угоду повинні були підписати під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтону 28 лютого. Але через перепалку Трампа і Зеленського підписання документа скасували.

У разі підписання угоди сторони повинні будуть створити делегації для напрацювання проєкту наступної, більш детальної угоди, яку оформлять як міжнародний договір. Документ потребуватиме затвердження урядом і парламентом. У цій ширшій угоді буде прописана вся конкретика, як працюватиме цей фонд.