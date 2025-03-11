США и Украина не обсуждали соглашение о редкоземах во время встречи в Саудовской Аравии

Украина и Соединенные Штаты Америки во время переговоров в Саудовской Аравии не обсуждали соглашение о редкоземельных металлах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами в Саудовской Аравии.

По его словам, сейчас известно, что президенты Украины и США проинструктируют соответствующих членов правительств относительно того, как финализировать и подписать соглашение.

"Об этом шла речь в нашем совместном заявлении (по итогам переговоров, - ред.). Это должно произойти, это не было предметом наших переговоров сегодня", - заявил Рубио.

Соглашение Украины и США

Напомним, Украина и США ведут переговоры по соглашению о редкоземельных материалах, в рамках которого Вашингтон стремится получить доступ к украинским ископаемым. Киев, в свою очередь, хочет гарантий безопасности в обмен на ресурсы, однако администрация Дональда Трампа пока не соглашается с этим условием.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что документ называется "Соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины" и фактически является предварительным договором с юридической силой. Он предусматривает создание Инвестиционного фонда для развития и восстановления страны.

Соглашение должны были подписать во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Но из-за перепалки Трампа и Зеленского подписание документа отменили.

В случае подписания соглашения стороны должны будут создать делегации для наработки проекта следующего, более детального соглашения, которое оформят как международный договор. Документ потребует утверждения правительством и парламентом. В этом более широком соглашении будет прописана вся конкретика, как будет работать этот фонд.