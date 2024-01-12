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США та союзники били по радарах та місцях запуску балістичних ракет, - голова Пентагону

П'ятниця 12 січня 2024 07:58
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США та союзники били по радарах та місцях запуску балістичних ракет, - голова Пентагону Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати та союзники били в Ємені по об'єктах хуситів, які пов'язані з безпілотними літальними апаратами, балістичними та крилатими ракетами, а також береговими радарами.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

"У світлі незаконних, небезпечних і дестабілізуючих нападів хуситів, що підтримуються Іраном, сьогодні військові США та Сполученого Королівства за підтримки Австралії та Бахрейну, Канади та Нідерландів завдали ударів по військових об'єктах у контрольованих хуситами районах Ємену", - заявив Остін.

За його словами, удари були націлені на об'єкти, пов'язані з безпілотними літальними апаратами, а також місця запуску балістичних і крилатих ракет та береговим радарам хуситів.

"Ми без вагань захистимо наші сили, глобальну економіку та вільний рух законної торгівлі на одному з життєво важливих водних шляхів світу", - додав Остін.

Що передувало

Зазначимо, що сьогодні вночі, 12 січня, Сполучені Штати та Британія за підтримки союзників завдали масованого комбінованого удару по базах та інших військових об'єктах хуситів у Ємені.

Повідомляється, що внаслідок ударів було пошкоджено багато військових об'єктів. Але, як зазначають офіційні представники США, удари завдавалися максимально точно та виважено, щоб уникнути жертв серед мирного населення.

Все, що відомо про нічну атаку по військових об'єктах в Ємені - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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