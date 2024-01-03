США та ще 11 країн пригрозили хуситам відповідальністю після атак у Червоному морі

Відомство оприлюднило спільну заяву США, Австралії, Бахрейну, Бельгії, Німеччини, Данії, Італії, Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, Великої Британії та Японії.

Країни у заяві наголосили, що напади хуситів у Червоному морі є незаконними, неприйнятними та глибоко дестабілізуючими.

"Напади на судна, у тому числі комерційні, з використанням безпілотних літальних апаратів, малих катерів і ракет, включаючи перше застосування протикорабельних балістичних ракет проти таких суден, є прямою загрозою свободі судноплавства на одному з найважливіших водних шляхів у світі", - додали 12 країн.

Вони зазначили, що напади загрожують життю безневинних людей і становлять серйозну проблему, яка потребує колективних дій. Проблема є міжнародною, оскільки через Червоне море проходить майже 15 відсотків світової морської торгівлі, зокрема 8 відсотків світової торгівлі зерном, 12 відсотків морської торгівлі нафтою та 8 відсотків світової торгівлі зрідженим природним газом.

"Нехай наше послання буде чітким: ми закликаємо негайно припинити ці незаконні напади та звільнити незаконно затримані судна та екіпажі. Хусити нестимуть відповідальність за наслідки, якщо вони продовжать загрожувати життю людей, світовій економіці та вільному руху торгівлі на найважливіших водних шляхах регіону", - зазначено у спільній заяві.

Атаки хуситів на цивільні судна

Нагадаємо, з листопада єменські хусити продовжують атаки на цивільні судна у Червоному морі, які мають зв'язки з Ізраїлем.

Це відбувається на тлі війни Ізраїлю з ХАМАСом, яких підтримують єменські бойовики.

12 грудня стало відомо, що ракета хуситів ударила по комерційному танкеру Strinda, викликавши пожежу та серйозні пошкодження.

Кілька днів тому Британія заявила про готовність завдати ударів по хуситах, якщо такі атаки продовжаться.