США та Південна Корея засудили наміри КНДР запустити нові супутники-шпигуни

Заступник міністра оборони з політики Чо Чанг Ре та Елі Ратнер, помічник міністра оборони США з питань безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, висловили критику під час телефонних переговорів. Це були перші переговори з того часу, як новий заступник міністра оборони Південної Кореї обійняв посаду.

"Обидві сторони рішуче засудили нещодавні провокаційні дії Північної Кореї, заборонені Радою Безпеки ООН, такі як нарощування ядерного та ракетного потенціалу та оголошення про запуск додаткових розвідувальних супутників", - йдеться у повідомленні міністерства.

Міністерства оборони Південної Кореї та США заявили, що рішуче протистоятимуть будь-яким провокаціям та загрозам з боку Північної Кореї, які можуть дестабілізувати регіон.

Ратнер підтвердив "залізну" прихильність США до розширеного стримування для захисту Південної Кореї, йдеться в повідомленні Пентагону. США використовуватимуть весь спектр своїх військових можливостей, включаючи ядерні, для захисту союзника.

Міністри також обговорили важливість продовження поглиблення тристоронньої співпраці у сфері безпеки з Японією, йдеться у повідомленні.

Запуск супутників КНДР

Раніше ми писали, що наприкінці 2023 року північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив про намір запустити три ракети і вивести нові супутники-шпигуни у 2024 році.

Також ми писали, що 22 листопада Північна Корея запустила балістичну ракету із супутником-шпигуном на борту. Південнокорейські розвідувальні дані вказують на те, що Росія надала допомогу у запуску.