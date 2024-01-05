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США и Южная Корея осудили намерения КНДР запустить новые спутники-шпионы

Фото: США и Южная Корея осудили намерения КНДР запустить новые спутники-шпионы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Министерство обороны Южной Кореи и США в пятницу осудили недавние провокационные действия КНДР и, в том числе ее объявление о запуске новых спутников-шпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News.

Заместитель министра обороны по политике Чо Чанг Рэ и Эли Ратнер, помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, выразили критику в ходе телефонных переговоров. Это были первые переговоры с тех пор, как новый заместитель министра обороны Южной Кореи вступил в должность.

"Обе стороны решительно осудили недавние провокационные действия Северной Кореи, запрещенные Советом Безопасности ООН, такие как наращивание ядерного и ракетного потенциала и объявление о запуске дополнительных разведывательных спутников", - говорится в сообщении министерства.

Министерства обороны Южной Кореи и США заявили, что будут решительно противостоять любым провокациям и угрозам со стороны Северной Кореи, которые могут дестабилизировать регион.

Ратнер подтвердил "железную" приверженность США расширенному сдерживанию для защиты Южной Кореи, говорится в сообщении Пентагона. США будут использовать весь спектр своих военных возможностей, включая ядерные, для защиты союзника.

Министры также обсудили важность продолжения углубления трехстороннего сотрудничества в области безопасности с Японией, говорится в сообщении.

Запуск спутников КНДР

Ранее мы писали, что в конце 2023 года северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил о намерении запустить три ракеты и вывести новые спутники-шпионы в 2024 году.

Также мы писали, что 22 ноября Северная Корея запустила баллистическую ракету со спутником-шпионом на борту. Южнокорейские разведывательные данные указывают на то, что Россия оказала помощь в запуске.

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