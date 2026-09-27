США та Куба укладуть угоду без бойових дій, - Трамп

"Я сказав би, що ми з Кубою укладемо угоду. Не думаю, що нам знадобляться військові. Ми хочемо допомогти Кубі, ми хочемо відкрити Кубу для нашого народу", - сказав Трамп журналістам перед від'їздом до Теннесі.

Раніше цього тижня президент США виступив на Генасамблеї ООН, де назвав Кубу ним державою, що не відбулася, і заявив, що "свобода прийде" на цей острів. Під час цього виступу кубинська делегація залишила зал.

Також у суботу глава МЗС Куби Бруно Родрігес заявив в ООН, що Куба завжди буде відкрита для діалогу зі США. При цьому не став коментувати заяви Трампа.

"Ми відкриті для комерційних і ділових відносин з американськими компаніями, як і з будь-якою іншою країною", - сказав Родрігес, і водночас засудив торгове ембарго США проти Куби.