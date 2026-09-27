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США и Куба заключат сделку без боевых действий, - Трамп

03:54 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп предположил, что Соединенные Штаты и Куба достигнут соглашения, и это произойдет без необходимости боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я бы сказал, что мы с Кубой заключим сделку. Не думаю, что нам понадобятся военные. Мы хотим помочь Кубе, мы хотим открыть Кубу для нашего народа", - сказал Трамп журналистам перед отъездом в Теннеси.

Ранее на этой неделе президент США выступил на Генассамблее ООН, где назвал Кубу нем несостоявшимся государством и заявил, что "свобода придет" на этот остров. Во время этого выступления кубинская делегация покинула зал.

Также в субботу глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил в ООН, что Куба всегда будет открыта для диалога с США. При этом не стал комментировать заявления Трампа.

"Мы открыты для коммерческих и деловых отношений с американскими компаниями, так же как и с любой другой страной", - сказал Родригес, и в то же время осудил торговое эмбарго США против Кубы.

Что важно знать

Отметим, что администрация Трамп ранее открыто заявила, что ее цель - смена правительства на Кубе. На данный момент США сохраняют эмбарго против Кубы уже более 60 лет.

Также Белый под руководством Трампа усиливает давление после того, как в январе применила армию для свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Отметим, что введенная США в начале этого года нефтяная блокада создала для страны серьезные проблемы, поскольку она сталкивается с нехваткой топлива и отключениями электроэнергии, усугубляемыми неисправной инфраструктурой.

Подробнее о том, почему Трамп ранее весной обратил внимание на Кубу и причем тут Украина - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиКубаДональд Трамп