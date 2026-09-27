США и Куба заключат сделку без боевых действий, - Трамп

Президент США Дональд Трамп предположил, что Соединенные Штаты и Куба достигнут соглашения, и это произойдет без необходимости боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Я бы сказал, что мы с Кубой заключим сделку. Не думаю, что нам понадобятся военные. Мы хотим помочь Кубе, мы хотим открыть Кубу для нашего народа", - сказал Трамп журналистам перед отъездом в Теннеси.
Ранее на этой неделе президент США выступил на Генассамблее ООН, где назвал Кубу нем несостоявшимся государством и заявил, что "свобода придет" на этот остров. Во время этого выступления кубинская делегация покинула зал.
Также в субботу глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил в ООН, что Куба всегда будет открыта для диалога с США. При этом не стал комментировать заявления Трампа.
"Мы открыты для коммерческих и деловых отношений с американскими компаниями, так же как и с любой другой страной", - сказал Родригес, и в то же время осудил торговое эмбарго США против Кубы.
Отметим, что администрация Трамп ранее открыто заявила, что ее цель - смена правительства на Кубе. На данный момент США сохраняют эмбарго против Кубы уже более 60 лет.
Также Белый под руководством Трампа усиливает давление после того, как в январе применила армию для свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Отметим, что введенная США в начале этого года нефтяная блокада создала для страны серьезные проблемы, поскольку она сталкивается с нехваткой топлива и отключениями электроэнергии, усугубляемыми неисправной инфраструктурой.
Подробнее о том, почему Трамп ранее весной обратил внимание на Кубу и причем тут Украина - читайте в материале РБК-Украина.