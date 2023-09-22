UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США та країни Центральної Азії домовились розширити співпрацю в сфері безпеки

Фото: США та країни Центральної Азії поглиблять співпрацю в низці сфер (twitter/President Biden)
Автор: Максим Шушко

США, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Туркменія та Узбекистан мають намір розширити співпрацю у сфері безпеки, економіки та енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.

Президент США Джо Байден зустрівся з лідерами Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану на першому президентському саміті у форматі С5+1. Зустріч проходила в кулуарах сесій Генеральної Асамблеї ООН.

Лідери країн домовились посилити співпрацю в сферах безпеки, економіки та енергетики.

"Ми знову підтверджуємо нашу відданість зміцненню співпраці у сфері безпеки як необхідного наріжного каменю для вирішення спільних викликів регіональній безпеці та підтримки суверенітету та незалежності держав Центральної Азії", - йдеться в заяві Білого Дому. 

Саміт С5+1

C5+1 - це платформа для спільних дій щодо вирішення спільних проблем Сполучених Штатів і п'яти держав Центральної Азії. Вона доповнює двосторонні відносини в регіоні, особливо в сферах, в яких регіональний підхід може давати відносні переваги.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКазахстанТаджикистанТуркменияКиргизияУзбекистан