США и страны Центральной Азии договорились расширить сотрудничество в сфере безопасности

Президент США Джо Байден встретился с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на первом президентском саммите в формате С5+1. Встреча проходила в кулуарах сессий Генеральной Ассамблеи ООН.

Лидеры стран договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности, экономики и энергетики.

"Мы снова подтверждаем нашу приверженность укреплению сотрудничества в сфере безопасности как необходимого краеугольного камня для решения общих вызовов региональной безопасности и поддержки суверенитета и независимости государств Центральной Азии", - говорится в заявлении Белого дома.

Саммит С5+1

C5+1 – это платформа для совместных действий по решению общих проблем Соединенных Штатов и пяти государств Центральной Азии. Она дополняет двусторонние отношения в регионе, особенно в областях, в которых региональный подход может давать относительные преимущества.