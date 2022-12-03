США та країни G7 пояснили РФ безвідповідальність ядерних погроз, - Нуланд
США та інші країни-члени G7 змогли донести до Москви меседж про абсолютну неприпустимість застосування ядерної зброї, після чого Росія розпочала масштабні атаки щодо української енергетичної інфраструктури.
Про це розповіла журналістам заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє РБК-Україна.
"Ви бачили, що Сполучені Штати, а також союзники і, зокрема, партнери з "Великої сімки", дуже жорстко обрушилися на Кремль, пояснювали, наскільки неприйнятно та безвідповідально розкидатися цим (погрозами ядерною зброєю, - ред.). І ми також дали зрозуміти, що Росія вже перетворила себе на державу-ізгоя. Але це вивело б реакцію та наслідки на зовсім інший рівень з очевидних причин", – сказала Нуланд.
За її словами, після цього Путін почав застосовувати зовсім іншу зброю, а саме атаки на енергетичну інфраструктуру.
"Перенесення цієї війни з поля бою до будинків цивільних осіб само по собі є абсолютно неприйнятною ескалацією", – додала вона.
Також Нуланд зазначила, що США підтримують зусилля МАГАТЕ щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін не використовуватиме ядерну зброю у війні проти України.
Нагадаємо, що російські офіційні особи ще навесні обговорювали потенційне використання ядерної зброї президентом Володимиром Путіним у війні проти України.
Додамо, що країни Заходу заявляють, що використовують усі кошти, зокрема дипломатичні, щоб запобігти ядерній ескалації з боку Росії.
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