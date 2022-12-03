США та країни G7 пояснили РФ безвідповідальність ядерних погроз, - Нуланд

США та інші країни-члени G7 змогли донести до Москви меседж про абсолютну неприпустимість застосування ядерної зброї, після чого Росія розпочала масштабні атаки щодо української енергетичної інфраструктури.

"Ви бачили, що Сполучені Штати, а також союзники і, зокрема, партнери з "Великої сімки", дуже жорстко обрушилися на Кремль, пояснювали, наскільки неприйнятно та безвідповідально розкидатися цим (погрозами ядерною зброєю, - ред.). І ми також дали зрозуміти, що Росія вже перетворила себе на державу-ізгоя. Але це вивело б реакцію та наслідки на зовсім інший рівень з очевидних причин", – сказала Нуланд.

За її словами, після цього Путін почав застосовувати зовсім іншу зброю, а саме атаки на енергетичну інфраструктуру.

"Перенесення цієї війни з поля бою до будинків цивільних осіб само по собі є абсолютно неприйнятною ескалацією", – додала вона.

Також Нуланд зазначила, що США підтримують зусилля МАГАТЕ щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.