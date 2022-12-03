ua ru
Сб, 03 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США и страны G7 объяснили РФ безответственность ядерных угроз, - Нуланд

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 03 декабря 2022 20:59
США и страны G7 объяснили РФ безответственность ядерных угроз, - Нуланд Фото: США и страны G7 объяснили РФ безответственность ядерных угроз, (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Милан Лелич

США и другие страны-члены G7 смогли донести до Москвы месседж об абсолютной недопустимости применения ядерного оружия, после чего Россия начала масштабные атаки по украинской энергетической инфраструктуре.

Об этом рассказала журналистам заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает РБК-Украина.

"Вы видели, что Соединенные Штаты, а также союзники и, в частности, партнеры по "Большой семерке", очень жестко обрушились на Кремль, объясняли, насколько неприемлемо и безответственно разбрасываться этим (угрозами ядерным оружием, - ред.). И мы также дали понять, что Россия уже превратила себя в государство-изгоя. Но это вывело бы реакцию и последствия на совершенно другой уровень по очевидным причинам", – сказала Нуланд.

По ее словам, после этого Путин начал применять совсем другое оружие, а именно атаки на энергетическую инфраструктуру.

"Перенос этой войны с поля боя в дома гражданских лиц сам по себе является совершенно неприемлемой эскалацией", – добавила она.

Также Нуланд отметила, что США поддерживают усилия МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины.

Напомним, что российские официальные лица еще весной обсуждали потенциальное использование ядерного оружия президентом Владимиром Путиным в войне против Украины.

Добавим, что страны Запада заявляют, что используют все средства, в частности дипломатические, чтобы предотвратить ядерную эскалацию со стороны России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Нуланд G7 Ядерное оружие
NEWS
Зеленский раскритиковал лимит цен на нефть из РФ: деньги пойдут террористическим режимам
Зеленский раскритиковал лимит цен на нефть из РФ: деньги пойдут террористическим режимам
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии