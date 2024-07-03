ua en ru
Ср, 03 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США та Китай можуть припинити війну в Україні, якщо діятимуть разом, - Зеленський

Середа 03 липня 2024 18:47
UA EN RU
США та Китай можуть припинити війну в Україні, якщо діятимуть разом, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки та Китай, якщо відкинуть розбіжності та будуть діяти разом, можуть припинити війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Bloomberg.

Зеленський вважає, що саме США та Китай можуть припинити війну в Україні. За його словами, такий розвиток подій можливий, якщо Вашингтон та Пекін відкинуть розбіжності та будуть діяти разом.

Президент також зазначив, що Китай може зіграти "величезну роль" у врегулюванні конфлікту, адже Росія дуже залежить від свого ринку експорту.

Водночас Зеленський відмовився оцінювати невдалий виступ президента США Джо Байдена на передвиборчих дебатах з Дональдом Трампом, за якими, як зазначив український президент, він спостерігав.

Замість внутрішньої політики він оцінював позицію кожного кандидата щодо України.

Разом з тим, Зеленський зазначив, що як колишній телеведучий знає, що медіа може впливати на те, як громадськість сприймає лідера.

"Крім оптики, лідер США переконає, якщо продемонструє сильні, рішучі кроки, - сказав він.

Мирний план Китаю

Нагадаємо, мирний план Китаю щодо України був представлений у лютому 2023 року. Перша його версія складалась з 12 пунктів і повинна була сприяти мирному врегулюванню війни в Україні.

До того ж Китай відмовився від участі у саміті миру, який відбувся у червні у Швейцарії. Водночас Пекін почав просувати свій "мирний план".

Нещодавно в Офісі президента України нещодавно повідомили, що Китай змінив свій "мирний план" щодо України. Тепер він складається не з 12, а з шести пунктів, і відновлення територіальної цілісності та суверенітету України вже не є його першим пунктом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні Сполучені Штати Америки Китай
NEWS
Під ударом ТЦ, лікарні, школи. Все про наслідки масованої атаки на Дніпро
Під ударом ТЦ, лікарні, школи. Все про наслідки масованої атаки на Дніпро
DAILY
Курс долара, ціни, зарплати. Що чекає на українців та економіку до кінця року
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс долара, ціни, зарплати. Що чекає на українців та економіку до кінця року