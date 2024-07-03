США та Китай можуть припинити війну в Україні, якщо діятимуть разом, - Зеленський

Сполучені Штати Америки та Китай, якщо відкинуть розбіжності та будуть діяти разом, можуть припинити війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Bloomberg .

Зеленський вважає, що саме США та Китай можуть припинити війну в Україні. За його словами, такий розвиток подій можливий, якщо Вашингтон та Пекін відкинуть розбіжності та будуть діяти разом.

Президент також зазначив, що Китай може зіграти "величезну роль" у врегулюванні конфлікту, адже Росія дуже залежить від свого ринку експорту.

Водночас Зеленський відмовився оцінювати невдалий виступ президента США Джо Байдена на передвиборчих дебатах з Дональдом Трампом, за якими, як зазначив український президент, він спостерігав.

Замість внутрішньої політики він оцінював позицію кожного кандидата щодо України.

Разом з тим, Зеленський зазначив, що як колишній телеведучий знає, що медіа може впливати на те, як громадськість сприймає лідера.

"Крім оптики, лідер США переконає, якщо продемонструє сильні, рішучі кроки, - сказав він.