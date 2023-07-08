США та Китай мають посилювати економічну співпрацю, - прем'єр-міністр КНР

Сполучені Штати та Китай повинні посилювати свою економічну співпрацю, щоб сприяти спільному розвитку.

Про це заявив прем'єр-міністр Китаю Лі Цян під час зустрічі з міністром фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

"Китай та Сполучені Штати повинні зміцнювати координацію та співпрацю, працювати разом, щоб справлятися з глобальними викликами та сприяти спільному розвитку", - заявив Лі Цян.

Прем'єр КНР назвав взаємну вигоду суттю двосторонніх економічних відносин Пекіна та Вашингтона, а зміцнення співробітництва – правильним вибором для обох держав.

"Розвиток Китаю – це скоріше можливість, ніж виклик для Сполучених Штатів, і перевага, а не ризик", – додав він.

За його словами, політизація економічного співробітництва не приносить користі економічному розвитку ні двох країн, ні всього світу. Прем'єр Китаю також наголосив на необхідності зміцнювати комунікацію між двома державами та шукати консенсус у важливих економічних питаннях шляхом відвертого та глибокого обміну думками.

Зі свого боку, Єллен підкреслила, що американська сторона не прагне економічного відділення від Китаю або розірвання ланцюжків поставок і не має наміру перешкоджати процесу модернізації Китаю.

У ході переговорів міністр фінансів США висловила готовність Білого дому зміцнювати комунікацію з Китаєм, уникати спричинених розбіжностей непорозумінь та шукати взаємну вигоду між двома економіками.

Відносини США та Китаю

У взаєминах США та Китаєм в останні місяці виникає багато нових суперечок і протиріч. Новий виток політичної ескалації пов'язаний із бажанням Сполучених Штатів диверсифікувати випуск багатьох компонентів та позбавити Китай виробничої монополії. Також міжнародні відносини погіршили помічені у повітряному просторі США повітряними кулями КНР.

На тлі цього нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що США мають диверсифікувати свої ланцюжки поставок, поступово відмовившись від товарів та послуг із Китаю.