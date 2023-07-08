США и Китай должны усиливать экономическое сотрудничество, - премьер-министр КНР

Соединенные Штаты и Китай должны усиливать свое экономическое сотрудничество, чтобы содействовать совместному развитию.

Об этом заявил премьер-министр Китая Ли Цян во время встречи с министром финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

"Китай и Соединенные Штаты должны укреплять координацию и сотрудничество, работать вместе, чтобы справляться с глобальными вызовами и содействовать совместному развитию", - заявил Ли Цян.

Премьер КНР назвал взаимную выгоду сутью двусторонних экономических отношений Пекина и Вашингтона, а укрепление сотрудничества – правильными выбором для обоих государств.

"Развитие Китая - это скорее возможность, чем вызов для Соединенных Штатов, и преимущество, а не риск", - добавил он.

По его словам, политизация экономического сотрудничества не приносит пользы экономическому развитию ни двух стран, ни всего мира. Премьер Китая также отметил необходимость укреплять коммуникацию между двумя государствами и искать консенсус в важных экономических вопросах путем откровенного и глубокого обмена мнениями.

Со своей стороны, Йеллен подчеркнула, что американская сторона не стремится к экономическому отделению от Китая или расторжению цепочек поставок и не намерена препятствовать процессу модернизации Китая.

В ходе переговоров министр финансов США выразила готовность Белого дома укреплять коммуникацию с Китаем, избегать вызванных разногласиями недоразумений и искать взаимную выгоду между двумя экономиками.

Отношения США и Китая

Во взаимоотношениях США и Китаем в последние месяцы возникаем много новых споров и противоречий. Новый виток политической эскалации связан с желанием Соединенных Штатов диверсифицировать выпуск многих компонентов и лишить Китай производственной монополии. Также международные отношения ухудшили замеченные в воздушном пространстве США воздушными шары КНР.

На фоне этого недавно директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что США должны диверсифицировать свои цепочки поставок, постепенно отказавшись от товаров и услуг из Китая.