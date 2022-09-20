США та Казахстан замінять російську нафту на ринку ЄС після введення ембарго

Імпорт із США замінив приблизно половину 800 тисяч барелів втраченого російського імпорту, а Норвегія забезпечила приблизно третину. За даними Міжнародного енергетичного агентства, Сполучені Штати незабаром можуть обігнати Росію як основного постачальника нафти до ЄС та Великобританії разом узятих: до серпня імпорт зі США відставав від імпорту з Росії лише на 40 тисяч барелів на добу.

Альтернативи російської нафти

Після введення ембарго ЄС необхідно буде замінити додатково 1,4 млн. барелів російської нафти, при цьому близько 300 тисяч барелів на добу потенційно надходять із США і 400 тисяч барелів на добу з Казахстану, заявило МЕА.

Найбільше в Норвегії нафтове родовище Йохан Свердруп, що виробляє середньотяжку нафту, аналогічну російському родовищу Urals, також планує збільшити видобуток у четвертому кварталі, потенційно на 220 тисяч барелів на добу.

МЕА заявляє, що для задоволення попиту ЄС буде потрібно імпорт з інших регіонів, таких як Близький Схід і Латинська Америка.

Частина російської нафти продовжить надходити до ЄС трубопроводами, оскільки заборона не поширюється на деякі нафтопереробні заводи, які не мають виходу до моря.

Німеччина, Нідерланди та Польща були найбільшими імпортерами російської нафти в Європі минулого року, але всі три країни мають можливість доставляти сиру нафту морським шляхом.

Однак країни Східної Європи, які не мають виходу до моря, такі як Словаччина чи Угорщина, мають мало альтернатив трубопровідним постачанням з Росії.

Залежність ЄС від Росії також підтримується такими компаніями, як "Роснефть" та "Лукойл", які контролюють деякі з найбільших нафтопереробних заводів блоку.

Уряд Німеччини 16 вересня узяв під контроль нафтопереробний завод Schwedt, що належить "Роснефти", який забезпечує близько 90% потреб Берліна в паливі.

У той же день італійський уряд заявив, що сподівається, що ЛУКОЙЛ знайде покупця для свого нафтопереробного заводу ISAB на Сицилії, на частку якого припадає п'ята частина нафтопереробних потужностей країни.