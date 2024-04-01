США та Ізраїль у понеділок обговорять альтернативу вторгнення в Рафах, - Axios

Зустріч, яка мала відбутися минулого тижня, стала спірним питанням між прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і президентом Байденом.

Після того, як минулого тижня США не наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, що закликає до припинення вогню в Секторі Гази та звільнення всіх заручників, Нетаньяху оголосив, що скасовує зустріч на знак протесту.

Через день він відправив у Білий дім "тихі повідомлення" з проханням перенести зустріч. Після того як Білий дім оприлюднив прохання Нетаньягу, той спростував інформацію про те, що така делегація прибуде до Білого дому.

Адміністрація Байдена заявила, що операція в Рафасі, де ховаються понад 1 мільйон палестинців, може призвести до масових жертв і посилити гуманітарну катастрофу в Газі.