США та Ізраїль у понеділок обговорять альтернативу вторгнення в Рафах, - Axios

США та Ізраїль проведуть віртуальну зустріч у понеділок, 1 квітня, щоб обговорити альтернативні пропозиції адміністрації президента Джо Байдена щодо ізраїльського військового вторгнення в Рафах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Зустріч, яка мала відбутися минулого тижня, стала спірним питанням між прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і президентом Байденом.
Після того, як минулого тижня США не наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, що закликає до припинення вогню в Секторі Гази та звільнення всіх заручників, Нетаньяху оголосив, що скасовує зустріч на знак протесту.
Через день він відправив у Білий дім "тихі повідомлення" з проханням перенести зустріч. Після того як Білий дім оприлюднив прохання Нетаньягу, той спростував інформацію про те, що така делегація прибуде до Білого дому.
Адміністрація Байдена заявила, що операція в Рафасі, де ховаються понад 1 мільйон палестинців, може призвести до масових жертв і посилити гуманітарну катастрофу в Газі.
Армія Ізраїлю планує почати наземне вторгнення в місто Рафах біля кордону з Єгиптом на півдні Сектора Газа. Це останній населений пункт, який перебуває під контролем палестинського руху ХАМАС.
Під час нещодавньої розмови з начальником штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенантом Герцями Халеві голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун заявив, що США "не змиряться" з масовими жертвами серед цивільного населення в Рафасі, враховуючи кількість жертв серед цивільного населення у північній та центральній частинах смуги Гази.
Браун підсумував пропозицію Вашингтона, яка включає в себе захист кордону Сектора Газа з Єгиптом за допомогою технологічних досягнень для запобігання контрабанди зброї через Філадельфійський коридор, ізоляцію міста Рафах і проведення точкових рейдів, а також створення спільного центру управління для координації цільових операцій.
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