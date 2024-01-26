США та Ізраїль налагодили діалог для обговорення атак проти цивільних у Секторі Газа

Зв'язок було налагоджено після зустрічі на початку січня держсекретаря США Ентоні Блінкена з воєнним кабінетом Ізраїлю. Під час зустрічі Блінкен висловив стурбованість "постійними" повідомленнями про ізраїльські удари, які або влучають у гуманітарні об'єкти, або призводять до загибелі великої кількості цивільних осіб.

Держсекретар США сказав прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу, міністру оборони Йоаву Галанту і міністру Бенні Ганцу, що Вашингтону слід знати "відповіді" на повідомлення про удари, і він шукає "надійний канал", через який Сполучені Штати могли б регулярно порушувати такі питання з ізраїльтянами.

Канал став відповіддю на зростаючий тиск на адміністрацію Байдена через суттєві жертви серед палестинського цивільного населення внаслідок кампанії Ізраїлю проти ХАМАСу. За даними палестинського Міністерства охорони здоров'я, внаслідок бойових дій у Секторі Газа загинуло понад 25 тис. осіб, мільйони людей стали вимушеними переселенцями.

За словами іншого американського чиновника, через цей канал Вашингтон обговорює з ізраїльтянами "кожен конкретний інцидент, що викликає занепокоєння", пов'язаний з військовою кампанією Ізраїлю в Секторі Газа. Ізраїльтяни проводять розслідування і забезпечують американцям зворотний зв'язок.

Канал працює через дипломатів посольства США в Єрусалимі, регіональне бюро Держдепартаменту, що займається Близьким Сходом, і спеціального посланника президента Джо Байдена з гуманітарних питань у регіоні Девіда Саттерфілда.

"Адміністрація Байдена досі відмовлялася прямо критикувати Ізраїль за кількість жертв серед цивільного палестинського населення, хоча високопоставлені помічники Байдена заявляли, що в конфлікті загинуло "занадто багато" палестинців. Американські офіційні особи відмовилися повідомити, чи розглядає Вашингтон можливість розслідування порушення Ізраїлем на полі бою міжнародних правил ведення війни", - зазначає Reuters.

Війна Ізраїлю з палестинським угрупованням ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС розпочали військову атаку на територію Ізраїлю з Сектору Газа. За перші кілька днів радикальні ісламісти вбили 1200 цивільних і солдатів та викрали близько 250 осіб.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа проти бойовиків. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ціллю операції є цілковите знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАСу, а також звільнення заручників.

22 січня Сили оборони Ізраїлю почали новий великий наступ на західну частину Хан-Юніс на півдні Сектора Газа. Операція супроводжується масштабними бойовими діями.

24 січня Ізраїль та ХАМАС досягли попередньої згоди щодо припинення вогню на місяць та нової угоди для звільнення заручників.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль припинити завдавати додаткової шкоди цивільному населенню в регіоні бойових дій.

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