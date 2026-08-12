США та Іран хочуть продовжити "перемир'я", - ЗМІ

Сторони погодились на продовження

США та Іран передали посередникам згоду на продовження режиму припинення вогню. При цьому конкретні терміни продовження поки що залишаються предметом обговорень.

"Обидві сторони передали посередникам свою згоду на продовження терміну", - повідомило джерело, знайоме з процесом посередництва.

За його словами, Вашингтон і Тегеран продовжують обмінюватись повідомленнями, щоб визначити тривалість нового періоду дії домовленостей.

При цьому оголошене раніше перемир'я не можна назвати повноцінним припиненням бойових дій. Незважаючи на досягнуті домовленості, сторони продовжували завдавати ударів, тому режим тиші фактично не дотримувався повного обсягу. Це стало однією з причин, через які подальші домовленості залишаються нестабільними.

Переговори залишаються складними

60-денний період було передбачено Ісламабадським меморандумом про взаєморозуміння. Угода мала створити умови для подальших переговорів між сторонами, проте процес зіткнувся з розбіжностями.

Зокрема, серед спірних питань залишаються гарантії безпеки та свобода судноплавства через Ормузьку протоку, яка має стратегічне значення для світових постачань енергоносіїв.

У квітні США та Іран за посередництва Пакистану домовилися про припинення вогню, а 17 червня підписали меморандум про взаєморозуміння та почали обговорювати ширшу угоду.

Іран дає іншу версію

При цьому інформація про узгоджене продовження перемир'я залишається спірною. Того ж дня Reuters з посиланням на високопоставленого іранського представника повідомило, що переговорів про продовження 60-денного перемир'я між Вашингтоном і Тегераном не було.

За даними Reuters, Тегеран наполягає, щоб США повернулися до умов тимчасової угоди та визначили терміни виконання своїх зобов'язань.