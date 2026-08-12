США и Иран хотят продлить "перемирие", - СМИ

Стороны согласились на продление

США и Иран передали посредникам согласие на продолжение режима прекращения огня. При этом конкретные сроки продления пока остаются предметом обсуждений.

"Обе стороны передали посредникам свое согласие на продление срока", – сообщил источник, знакомый с процессом посредничества.

По его словам, Вашингтон и Тегеран продолжают обмениваться сообщениями, чтобы определить продолжительность нового периода действия договоренностей.

При этом объявленное ранее перемирие нельзя назвать полноценным прекращением боевых действий. Несмотря на достигнутые договоренности, стороны продолжали наносить удары, поэтому режим тишины фактически не соблюдался в полном объеме. Это стало одной из причин, по которой дальнейшие договоренности остаются нестабильными.

Переговоры остаются сложными

60-дневный период был предусмотрен Исламабадским меморандумом о взаимопонимании. Соглашение должно было создать условия для дальнейших переговоров между сторонами, однако процесс столкнулся с разногласиями.

В частности, среди спорных вопросов остаются гарантии безопасности и свобода судоходства через Ормузский пролив, который имеет стратегическое значение для мировых поставок энергоносителей.

В апреле США и Иран при посредничестве Пакистана договорились о прекращении огня, а 17 июня подписали меморандум о взаимопонимании и начали обсуждать более широкое соглашение.

Иран дает другую версию

При этом информация о согласованном продлении перемирия остается спорной. В тот же день Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского представителя сообщило, что переговоров именно о продлении 60-дневного перемирия между Вашингтоном и Тегераном не было.

По данным Reuters, Тегеран настаивает, чтобы США вернулись к условиям временного соглашения и определили сроки выполнения своих обязательств.