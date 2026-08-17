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США та Іран домовилися про нове перемир’я, - Al Arabiya

14:18 17.08.2026 Пн
2 хв
Сторони змогли досягти нового прогресу під час переговорів
aimg Юлія Капітонова
США та Іран домовилися про нове перемир’я, - Al Arabiya Фото: Ситуація на Близькому Сході має шанс стабілізуватися (Getty Images)
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17 серпня Вашингтон і Тегеран змогли домовитися про продовження 60-денного перемир'я на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

"Терміново: за даними джерел Al Arabiya English, досягнуто домовленості про продовження 60-денного перемир'я між США та Іраном", - йдеться в дописі видання.

Варто зазначити, що поки американська влада та іранський режим не підтверджували та не заперечували цю інформацію.

Що важливо розуміти, напередодні видання The Wall Street Journal опублікувало статтю про те, що тривалий час Іран готується до того, що конфлікт на Близькому Сході відновиться і стане ще серйознішим.

Їхні заходи передбачають посилення контролю Корпусу вартових ісламської революції над регулярною армією, призначення на ключові посади досвідчених ветеранів війни з Іраком і минулих внутрішніх репресій, активізацію внутрішньої контррозвідки, а також збільшення виробництва ракет і безпілотників.

Ба більше, іранський режим швидко перехопив ініціативу, атакуючи кораблі, щоб посилити контроль над Ормузькою протокою.

Це фактично розширило поле бою до Червоного моря, яке використовувала Саудівська Аравія, щоб обійти іранську блокаду Перської затоки.

До речі, нещодавно стало відомо, що серед союзників США в Перській затоці зростає невдоволення Вашингтоном. Країни дедалі більше стурбовані, що Трамп не може забезпечити зусиль у дипломатії, щоб досягти миру з Іраном.

Окрім того, раніше Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує оголосити Ормузьку протоку територією США.

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