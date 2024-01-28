США та Ірак обговорюють завершення військової місії Білого дому

Сполучені Штатами Америки та Ірак провели в Багдаді перший раунд переговорів , які спрямовані на згортання місії військової коаліції, яка очолюється Білим Домом, для боротьби з терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

У своїй заяві прем'єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа аль-Судані повідомив про ініціацію початку першого раунду двостороннього діалогу між його країною та США.

Початок переговорів стався на тлі регулярних атак по американських військах в Іраку і Сирії безпілотниками з боку підтримуваних Іраном ополченців.

Зазначається, що Білий дім зберігає присутність в Іраку з 2003 року. Військові США покинули країну 2011 року, втім, повернулись знову 2014-го, щоб допомогти Багдаду перемогти "Ісламську державу".

Після того як "Ісламська держава" втратила контроль над захопленими територіями, Ірак закликав США до виведення коаліційних сил, особливо після авіаудару Білого дому в січні 2020 року внаслідок чого було ліквідовано:

іранського генерала Касема Сулеймані;

лідера іракського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.

Зокрема питання виведення військ знову спливло після початку ізраїльського наступу в секторі Газа.

"Із середини жовтня група підтримуваних Іраном бойовиків, які називають себе Ісламським опором Іраку, почала регулярні напади на американські війська в Іраку та Сирії, вчинені, за словами цієї групи, в помсту за підтримку Вашингтоном Ізраїлю", - пояснює видання.

Внаслідок атак на військові бази США десятки військових дістали поранення, зокрема черепно-мозкові травми. Штати, зі свого боку, завдавали удари по цілях бойовиків, зокрема пов'язаних із Силами народної мобілізації - коаліцією переважно шиїтських, підтримуваних Іраном воєнізованих угруповань.

"Американські офіційні особи заявили, що переговори про створення комітету, який має визначити рамки припинення місії коаліції, тривали ще до 7 жовтня і що це рішення не пов'язане із ситуацією в секторі Газа", - додає видання.

Міжнародна військова операція на чолі зі США в Іраку

Військова операція Збройних сил США, що проводиться в контексті військової кампанії низки країн проти ІДІЛ на території Іраку.

Інтервенція коаліційних сил в Ірак розпочалася 15 червня 2014 року, після отримання наказу президентом США Бараком Обамою про відправлення збройного контингенту ЗС Сполучених Штатів у регіон у відповідь на наступальні дії в Іраку, які проводила Ісламська держава Іраку і Леванту (ІДІЛ).

Введення американських військ почалося тільки після отримання офіційного запрошення від іракського уряду.