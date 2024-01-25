США почали переговори з Іраком про виведення американських військ із країни
Сполучені Штати Америки офіційно підтвердили старт початку переговорів про виведення своїх військ з Іраку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.
"Сполучені Штати та уряд Іраку найближчими днями розпочнуть зустрічі робочих груп Вищої військової комісії США та Іраку, започаткувавши процес, який обидві сторони зобов'язалися здійснити під час Спільного американо-іракського діалогу зі співробітництва в галузі безпеки. Початок процесу відображає глибоку прихильність США до регіональної стабільності та суверенітету Іраку", - йдеться в заяві.
Вища військова комісія забезпечить перехід до довгострокового двостороннього партнерства в галузі безпеки між Сполученими Штатами та Іраком, спираючись на успіхи кампанії "Розгром Ісламської держави Іраку в Іраку та Сирії" в партнерстві з Об'єднаною оперативно-тактичною групою - операцією "Непохитна рішучість" у рамках глобальної коаліції проти ІДІЛ.
На що звертатиме увагу військова комісія
Також Вища військова комісія грунтується на результатах першої американо-іракської консультативної зустрічі, що відбулася 7-8 серпня 2023 року.
Під час цієї зустрічі США та Ірак взяли на себе зобов'язання розпочати роботу комісії для обговорення того, як відбуватиметься перехід місії коаліції з розгрому ІДІЛ у часі з урахуванням трьох ключових чинників:
- загрози з боку ІДІЛ;
- оперативних та екологічних вимог;
- рівня спроможності іракських сил безпеки.
Що ще сказали в Пентагоні
Експертні робочі групи військових і оборонних фахівців вивчатимуть ці три фактори і консультуватимуть комісію, гарантуючи, що ІДІЛ ніколи не зможе відродитися.
"Американські військовослужбовці перебувають в Іраку на запрошення іракського уряду в рамках операції "Непохитна рішучість" з метою надання консультацій, допомоги та підтримки іракським силам безпеки в їхній боротьбі проти ІДІЛ", - додали в Пентагоні.
Також у Міноборони уточнили, що США та Ірак підтримують глибоке та продуктивне партнерство з питань безпеки протягом 10 років, відколи іракський уряд запросив Сполучені Штати та коаліцію до боротьби з ІДІЛ, зокрема протягом семи років після територіальної поразки ІДІЛ в Іраку.
Учора Reuters писало, що Сполучені Штати та Ірак мають намір почати переговори про припинення існування очолюваної США міжнародної військової коаліції в Іраку і про те, як замінити її двосторонніми відносинами.
Міжнародна військова операція на чолі зі США в Іраку
Військова операція Збройних сил США, що проводиться в контексті військової кампанії низки країн проти ІДІЛ на території Іраку.
Інтервенція коаліційних сил в Ірак розпочалася 15 червня 2014 року, після отримання наказу президентом США Бараком Обамою про відправлення збройного контингенту ЗС Сполучених Штатів у регіон у відповідь на наступальні дії в Іраку, які проводила Ісламська держава Іраку і Леванту (ІДІЛ).
Введення американських військ почалося тільки після отримання офіційного запрошення від іракського уряду.
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